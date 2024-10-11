СМИ: Актрису Ларису Голубкину признали неизлечимо больной
Вдове Андрея Миронова, актрисе Ларисе Голубкиной поставлен смертельный диагноз, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, врачебная комиссия установила, что народная артистка РСФСР страдает неизлечимым заболеванием системы крови и нуждается в оказании паллиативной помощи, направленной на облегчение страданий. Голубкина около десяти лет борется с болезнью Вальденстрема. В этом году болезнь начала прогрессировать. В настоящее время 84-летняя актриса передвигается лишь в инвалидном кресле после перелома шейки бедра в конце 2020 года.
Ранее актриса Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
- Фильм «Кончится лето» получил Гран-При кинофестиваля «Маяк»
- В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы
- Александрова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Китае
- Над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ
- Мурашко: В России профилактические осмотры прошли 87 млн человек
- СМИ: Актрису Ларису Голубкину признали неизлечимо больной
- Факельное горение на нефтебазе в Феодосии прекратилось
- В Курске обломки ракеты ВСУ повредили семь автомобилей
- Молодежная сборная РФ по футболу разгромила команду Китая со счетом 6:0
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru