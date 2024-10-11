СМИ: Актрису Ларису Голубкину признали неизлечимо больной

Вдове Андрея Миронова, актрисе Ларисе Голубкиной поставлен смертельный диагноз, сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса Голубкина впервые призналась, что ее отцом является актер Андрей Миронов

По его данным, врачебная комиссия установила, что народная артистка РСФСР страдает неизлечимым заболеванием системы крови и нуждается в оказании паллиативной помощи, направленной на облегчение страданий. Голубкина около десяти лет борется с болезнью Вальденстрема. В этом году болезнь начала прогрессировать. В настоящее время 84-летняя актриса передвигается лишь в инвалидном кресле после перелома шейки бедра в конце 2020 года.

Ранее актриса Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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