Актриса Голубкина впервые призналась, что ее отцом является актер Андрей Миронов

Актриса Мария Голубкина рассказала, что ее родным отцом является народный артист РСФСР Андрей Миронов, который считался ее отчимом. Об этом она заявила в интервью телеведущей Елене Ханге в программе «Ханга ПРО…».

Актриса призналась, что отчима у нее не было, а Миронов – ее родной отец в биологическом смысле. При этом Голубкина подчеркнула, что с детства это знала.

Ранее в многочисленных интервью артистка называла своим отцом сценариста Николая Щербинского-Арсеньева, который на момент рождения Голубкиной состоял в отношениях с ее матерью актрисой Ларисой Голубкиной. Миронов же женился на ней только в 1977 году, когда их совместной дочери Марии было уже четыре года.

В разное время Марии Голубкиной также приписывали в отцы артиста Алексея Баталова и кинорежиссера Николая Досталя, однако актриса отметила, что на них она не похожа. Голубкина пояснила, что не носит фамилию отца, так как была рождена вне брака. У нее также есть родная сестра – Мария Миронова, с которой они впервые стали полноценно общаться только в возрасте 26 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

