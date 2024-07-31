СМИ: Актриса Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в мозге

По информации издания, болезнь Альцгеймера привела к почти полной потере памяти у артистки. У нее проблемы с речью и мышлением, 75% времени Светличная проводит в кровати, а порой не может двигаться без посторонней помощи. Кроме того, у актрисы случаются вспышки ярости — бывало, что Светличная кусала медсестру.

Врачи считают, что когнитивные расстройства Светличной могут быть связаны с опухолью в голове. У артистки взяли материал на анализ.

В конце марта Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда, напоминает RT.

