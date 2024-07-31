СМИ: Актриса Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в мозге
У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной обнаружили новообразование в лобной доле мозга, передает Telegram-канал Mash.
По информации издания, болезнь Альцгеймера привела к почти полной потере памяти у артистки. У нее проблемы с речью и мышлением, 75% времени Светличная проводит в кровати, а порой не может двигаться без посторонней помощи. Кроме того, у актрисы случаются вспышки ярости — бывало, что Светличная кусала медсестру.
Врачи считают, что когнитивные расстройства Светличной могут быть связаны с опухолью в голове. У артистки взяли материал на анализ.
В конце марта Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru