СМИ: У актрисы Светличной заподозрили онкологию

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заподозрили онкологию, сообщает Telegram-канал Mash.

У госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию

По данным СМИ, у 84-летней актрисы нашли болезненное трехсантиметровое новообразование под нижней челюстью. Светличную отправили на консультацию к онкологу.

Последний месяц Светличную мучила ноющая боль в левом ухе.

В конце марта Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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