СМИ: У актрисы Светличной заподозрили онкологию
4 июля 202410:16
У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заподозрили онкологию, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у 84-летней актрисы нашли болезненное трехсантиметровое новообразование под нижней челюстью. Светличную отправили на консультацию к онкологу.
Последний месяц Светличную мучила ноющая боль в левом ухе.
В конце марта Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru