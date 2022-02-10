Депутат Останина назвала Диму Билана жертвой пропаганды вакцинации

Известные люди сами готовы рекламировать что угодно, однако и сами становятся жертвами пропаганды, заявила депутат Нина Останина.

Певец Дима Билан попал в больницу с коронавирусом, так как стал жертвой пропаганды вакцинации, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«На отношение рядовых россиян к прививкам все больше влияет их каждодневная жизнь. Мне кажется, большая часть людией не делала бы прививок, отказались бы от этого, потому что они видят по своим друзьям-знакомым информацию, что прививки ни от чего не спасают. Они поддаются на рекламу медийных людей, таких как Дима Билан, который с легкостью будет рекламировать хоть что, хоть Конституцию, хоть защиту собак, хоть прививку будет делать, и сам сейчас заболел! Поддаваясь на эту рекламу и пропаганду, вот эти вот люди оказываются жертвами вакцинации. Молодые люди делают прививки не для того, чтобы тусоваться, а чтобы работать! И вдруг какие-то осложнения начались. Сколько мы таких знаем», - сказала Останина.

Минздрав хотел ввести обязательную вакцинацию для детей перед Новым годом, заявила Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ПропагандаДима БиланВакцинаВакцинация
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