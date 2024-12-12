СМИ: Актеру Белоголовцеву экстренно прооперировали аппендицит

Актёра Сергея Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве, у него обнаружили аппендицит, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, 60-летний актер изначально пошёл на плановое обследование в клинику, однако врачи выявили у него аппендицит.

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Уточняется, что операция прошла успешно. Белоголовцева должны выписать в субботу.

Белоголовцев является создателем и актёром комедийного сериала «33 квадратных метра». Так же он известен по проектам «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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