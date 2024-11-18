СМИ: Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Исполнителя роли Шерлока Холмса в знаменитом советском сериале, Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы, передает Telegram-канал «112».

Дочь Юрия Куклачева опровергла информацию о госпитализации отца

Народный артист провел в медучреждении несколько дней, врачи оказали ему всю необходимую помощь и отправили домой.

Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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