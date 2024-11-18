СМИ: Актера Василия Ливанова выписали из больницы
18 ноября 202417:51
Исполнителя роли Шерлока Холмса в знаменитом советском сериале, Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали из больницы, передает Telegram-канал «112».
Народный артист провел в медучреждении несколько дней, врачи оказали ему всю необходимую помощь и отправили домой.
Ранее жена Василия Ливанова опровергла информацию об ухудшении здоровья артиста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru