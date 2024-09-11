СМИ: Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию
11 сентября 202415:50
Состояние актера Бориса Щербакова ухудшилось накануне вечером, сообщает Telegram-канал Mash.
Его перевели в реанимацию кардиологического отделения одной из столичных клиник.
По результатам компьютерной томографии, у Щербакова выявили нестабильную стенокардию, а также признаки недостаточной вентиляции легких. Проблемы могли возникнуть из-за многолетнего курения, предполагают медики.
Ранее актёра Щербакова госпитализировали с пневмонией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru