СМИ: Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию

ВС РФ сорвали захват ВСУ буровой установки в Черном море Глава СК поручил вновь изучить материалы дела о теракте в Беслане Еврокомиссар заявила о готовности ЕС обойтись без газа РФ Сбербанк повысил ставки по основной линейке вкладов Сын покойного лидера Linkin Park пожаловался на угрозы со стороны фанатов за критику новой вокалистки группы