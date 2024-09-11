СМИ: Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Состояние актера Бориса Щербакова ухудшилось накануне вечером, сообщает Telegram-канал Mash.

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Его перевели в реанимацию кардиологического отделения одной из столичных клиник.

По результатам компьютерной томографии, у Щербакова выявили нестабильную стенокардию, а также признаки недостаточной вентиляции легких. Проблемы могли возникнуть из-за многолетнего курения, предполагают медики.

Ранее актёра Щербакова госпитализировали с пневмонией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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