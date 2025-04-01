СМИ: Актер Калюжный получил отсрочку от службы в армии до мая

Российский актер Глеб Калюжный получил отсрочку от армии до мая, чтобы закончить съемки в текущих проектах. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Сам 26-летний актёр заявил в военкомате, что бегать от армии не планирует.

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Окружение Калюжного уточняет, что у актера есть отсрочка как у студента очного отделения, и после сдачи весенней сессии и завершения съёмок в фильме в Донбассе он планирует пойти в военкомат.

При этом актер также объяснил, почему скрывался от службы раньше, — по его словам, по адресу временной регистрации он уже три года не живёт, а пришедшую туда повестку не видел.

Ранее, 16 марта, стало известно, что представители Нижегородского военного комиссариата начали разыскивать 23-летнего российского актера Марка Эйдельштейна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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