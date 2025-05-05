СМИ: Актер фильмов о Гарри Поттере участвует в разработке сериала по книгам Роулинг
Актер Том Фелтон, известный по роли ученика Слизерина Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, присоединился к съемочной команде сериала HBO по мотивам одноименного цикла романов Джоан Роулинг в качестве творческого консультанта. Об этом сообщает CBR.
По данным СМИ, артист не появится в кадре. При этом часть фанатов в соцсетях допустили, что продюсеры намерено не раскрывают подробностей и Фелтон может получить камео в новой экранизации.
На данный момент подготовка проекта продолжается, среди прочего идет кастинг на главные роли Гарри, Рона и Гермионы.
Ранее сообщалось, что британского актера Паапа Эссьеду африканского происхождения утвердили на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа. Не все фанаты позитивно приняли новость, отмечая, что более органично в этой роли смотрелся бы Адам Драйвер. При этом блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что иногда продюсеры используют утверждение того или иного артиста на роль, как дополнительный повод для пиара проекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru