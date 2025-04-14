Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав сериала «Гарри Поттер»

Компания HBO рассекретила частичный актёрский состав сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Звезда «Гарри Поттера» Гарри Меллинг снимется в фильме Кантемира Балагова

В частности, Северуса Снегга сыграет темнокожий актёр Паапа Эссиеду, роль лесника Хагрида досталась Нику Фросту, а профессора Минерву Макгонагал на экране воплотит Джанет Мактир.

Британский актёр Пол Уайтхаус сыграет завхоза Аргуса Филча, а Альбуса Дамблдора будет играть обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу.

Ранее постояльцы гостиницы в Великобритании вызвали полицию из-за напугавшего их фаната Гарри Поттера, сообщает RT.

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ФОТО: соцсети Джона Литгоу
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