Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав сериала «Гарри Поттер»
14 апреля 202516:57
Компания HBO рассекретила частичный актёрский состав сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщает Hollywood Reporter.
В частности, Северуса Снегга сыграет темнокожий актёр Паапа Эссиеду, роль лесника Хагрида досталась Нику Фросту, а профессора Минерву Макгонагал на экране воплотит Джанет Мактир.
Британский актёр Пол Уайтхаус сыграет завхоза Аргуса Филча, а Альбуса Дамблдора будет играть обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу.
Ранее постояльцы гостиницы в Великобритании вызвали полицию из-за напугавшего их фаната Гарри Поттера, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru