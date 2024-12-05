СМИ: Актер Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости
Народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу. Как пишет Telegram-канал Baza, актёр находится в отделении нейрохирургии.
Источники канала утверждают, что вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. В больнице врачи диагностировали у артиста сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета.
Уточняется, что актёр, которому 11 декабря исполнится 75 лет, находится в сознании.
Ранее в сентябре российские СМИ написали, что Щербаков был госпитализирован в одну из больниц Москвы, где врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru