СМИ: Актер Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости

Народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу. Как пишет Telegram-канал Baza, актёр находится в отделении нейрохирургии.

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Источники канала утверждают, что вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. В больнице врачи диагностировали у артиста сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета.

Уточняется, что актёр, которому 11 декабря исполнится 75 лет, находится в сознании.

Ранее в сентябре российские СМИ написали, что Щербаков был госпитализирован в одну из больниц Москвы, где врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию, сообщает РЕН ТВ.

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Фото: Instagram/sherbakov_boris
ТЕГИ:БольницаГоспитализацияНародный Артист

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