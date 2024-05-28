Cнятый на Камчатке фильм о лисах стал самой кассовой картиной о природе

Cнятый на Камчатке фильм Дмитрия Шпиленка «Огненный лис» стал самой кассовой отечественной картиной о дикой природе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фильм был снят в Кроноцком заповеднике и за девять дней в прокате собрал 51 млн рублей. Премьера картины состоялась в апреле в рамках Московского международного кинофестиваля.

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До этого первенство в природной тематике картин принадлежало проекту «Байкал: Удивительные приключения Юмы». В 2021 году эта киноработа собрала 41 миллион рублей за весь период проката.

До этого фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко собрала в российском прокате 1,193 миллиарда рублей, став самым кассовым проектом в жанре фантастика. Фильм уже опередил картины «Притяжение», сборы которой составили 1,040 миллиарда рублей. Также «Сто лет тому вперед» демонстрируют более успешный результат, чем проект «Вторжение», собравший в прокате 962 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кроноцкий заповедник / КарроПрокат
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