«Смешарики» выпустили альбом

Состоялся релиз альбома «Смешарики. Мы валяем дурака!», в пластинку вошло 12 треков, которые звучали в разных сериях проекта и никогда прежде не издавались.

Над созданием альбома работали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев, вместе с музыкантами из проекта «СмешБэнд».

В день презентации альбома на видеохостинге YouTube был представлен клип на песню «Белым на Белом».