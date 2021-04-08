«Смешарики» выпустили альбом

Состоялся релиз альбома «Смешарики. Мы валяем дурака!», в пластинку вошло 12 треков, которые звучали в разных сериях проекта и никогда прежде не издавались.

Над созданием альбома работали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев, вместе с музыкантами из проекта «СмешБэнд».

В день презентации альбома на видеохостинге YouTube был представлен клип на песню «Белым на Белом».

«СмешБэнд» - это команда профессиональных музыкантов из Петербурга, которые играют музыку от рока до фолка, и сотрудничают с такими группами, как «Сплин», «ДДТ», Billy's Band, «Кирпичи».


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Фото: YouTube/TVSmeshariki
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