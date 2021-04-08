«Смешарики» выпустили альбом
Состоялся релиз альбома «Смешарики. Мы валяем дурака!», в пластинку вошло 12 треков, которые звучали в разных сериях проекта и никогда прежде не издавались.
Над созданием альбома работали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев, вместе с музыкантами из проекта «СмешБэнд».
В день презентации альбома на видеохостинге YouTube был представлен клип на песню «Белым на Белом».
«СмешБэнд» - это команда профессиональных музыкантов из Петербурга, которые играют музыку от рока до фолка, и сотрудничают с такими группами, как «Сплин», «ДДТ», Billy's Band, «Кирпичи».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Обвиняемый в организации убийств бизнесмен Быков решил участвовать в выборах в Думу
- Киев назвал свою версию гибели ребенка в Донбассе
- Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 1 января 2022 года
- Соцработник в Иркутске подозревается краже в 25 миллионов рублей у детей-сирот
- «Вектор» начал разработку вакцины от коронавируса в виде капель для носа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru