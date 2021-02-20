«Смена поколений». Носик о смерти Мягкова

Сегодня в Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, в последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. Гражданская панихида прошла в зрительном зале основной сцены МХТ имени Чехова, где работал артист.

Актер Александр Носик в интервью НСН выразил свои сожаления в связи со смертью актера.

«Очень и очень грустно. Понимаю, что должна происходить смена поколений, и все же каждый раз очень тяжело принимаются такие известия, когда уходят великие, люди потрясающей эпохи, те, кто был причастен действительно к искусству, к истории нашей страны», - сказал Носик НСН.

Проститься с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова пришли поклонники, чиновники, артисты, ученики, деятели культуры, в том числе министр культуры Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и многие другие.



