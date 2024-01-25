«Смелая попытка»: В России в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита»

В России 25 января в прокат выходит фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет.

Критики называют картину самостоятельным произведением, которое демонстрирует смелость его авторов, передает ТАСС со ссылкой на театрального критика Валерия Кичина.

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Предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Результат картины Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей.

Накануне в Москве состоялся пресс-показ «Мастера и Маргариты», авторы отмечали, что сюжет фильма отличается от романа Булгакова, картина является авторской интерпретацией произведения. Фильм стал третьей экранизацией одноименного романа.

Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба «Атмосфера кино»
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