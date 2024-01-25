«Смелая попытка»: В России в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита»

В России 25 января в прокат выходит фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет.

Критики называют картину самостоятельным произведением, которое демонстрирует смелость его авторов, передает ТАСС со ссылкой на театрального критика Валерия Кичина.