«Смелая попытка»: В России в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита»
В России 25 января в прокат выходит фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова.
Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Локшина растянулась на пять лет.
Критики называют картину самостоятельным произведением, которое демонстрирует смелость его авторов, передает ТАСС со ссылкой на театрального критика Валерия Кичина.
Предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Результат картины Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей.
Накануне в Москве состоялся пресс-показ «Мастера и Маргариты», авторы отмечали, что сюжет фильма отличается от романа Булгакова, картина является авторской интерпретацией произведения. Фильм стал третьей экранизацией одноименного романа.
Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, напоминает «Радиоточка НСН».
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