«Мир весёлого коротышки!»: Внук Николая Носова о новом Незнайке
Игорь Носов сказал в эфире НСН, что в книгах про «Каменный город» и остров пытался сохранить мир деда, не изменяя впечатлениям из детства.
Внук автора книг о приключениях Незнайки» Николая Носова, детский писатель Игорь Носов в интервью НСН рассказал о «новой жизни» легендарного персонажа.
Ранее издательство «Махаон» стало эксклюзивным издателем книг Николая Носова. При этом сам Игорь Носов также написал несколько книг Незнайке.
«Мои произведения — сборник рассказов "Остров Незнайки" и повесть "Путешествие незнайки в Каменный город" — попытка создать новые приключения Незнайки (эти две книги часто выходят под одной обложкой и названием "Новые приключения Незнайки"). Да, новый сюжет, иной стиль повествования и другой язык, но "интонации" этих книг про Незнайку — интонации Николая Носова. Я старался сохранить мир Незнайки и его друзей таким, каким задумал и создал его мой дед. Я пытался не изменить моим детским впечатлениям от мира весёлого коротышки в синей шляпе, зелёном галстуке, оранжевой рубашке и канареечных брюках. Я умышленно говорил с читателем, используя в какой-то мере интонации и манеру повествования моего деда, но, конечно, делал это по-своему и по-новому. Что из этого получилось — судить читателю», - сказал Носов.
По его мнению, Незнайка может сегодня стать героем новых фильмов, комиксов или компьютерных игр, но всё равно останется лиричным персонажем из нашего детства.
«В наши дни Незнайка может в какой-то момент стать героем нового фильма или мультипликационного фильма, персонажем комиксов, учебников, компьютерных игр, но — он всё равно останется лиричным и весёлым персонажем Николая Носова и детства нашего, наших мам и пап, бабушек и дедушек, которые читали о приключениях Незнайки 70 лет назад», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Буратино, Незнайка и Золушка попали в тройку любимых сказочных героев россиян. Далее в рейтинге популярности расположились Баба-Яга, Колобок и Чебурашка, отмечали в издательской группе «Эксмо-АСТ». Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Незнайка «вроде бы на словах готов ко всему, а на самом деле ничего сделать не может». По его мнению, вокруг нас полно «таких деятелей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Netflix снимет фильм по «Острым козырькам»
- Госдума верит в Yandex Park Live в Казахстане, а индустрия - нет
- Продажи новых легковушек в России в мае 2024 года выросли на 72,5%
- Конте назначили главным тренером итальянского «Наполи»
- СМИ: Гармаш похвалил сценарий сиквела «Чебурашки»
- Водитель грузовика пострадал при атаке дрона в Курской области
- Алаудинов: Этот год завершится победой России в СВО
- На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
- Минздрав: Треть населения России страдает ожирением
- СК предъявил главе «Империи сильнейших ведьм» обвинение в экстремизме и чувств верующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru