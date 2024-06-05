«Мир весёлого коротышки!»: Внук Николая Носова о новом Незнайке

«Мои произведения — сборник рассказов "Остров Незнайки" и повесть "Путешествие незнайки в Каменный город" — попытка создать новые приключения Незнайки (эти две книги часто выходят под одной обложкой и названием "Новые приключения Незнайки"). Да, новый сюжет, иной стиль повествования и другой язык, но "интонации" этих книг про Незнайку — интонации Николая Носова. Я старался сохранить мир Незнайки и его друзей таким, каким задумал и создал его мой дед. Я пытался не изменить моим детским впечатлениям от мира весёлого коротышки в синей шляпе, зелёном галстуке, оранжевой рубашке и канареечных брюках. Я умышленно говорил с читателем, используя в какой-то мере интонации и манеру повествования моего деда, но, конечно, делал это по-своему и по-новому. Что из этого получилось — судить читателю», - сказал Носов.

По его мнению, Незнайка может сегодня стать героем новых фильмов, комиксов или компьютерных игр, но всё равно останется лиричным персонажем из нашего детства.

«В наши дни Незнайка может в какой-то момент стать героем нового фильма или мультипликационного фильма, персонажем комиксов, учебников, компьютерных игр, но — он всё равно останется лиричным и весёлым персонажем Николая Носова и детства нашего, наших мам и пап, бабушек и дедушек, которые читали о приключениях Незнайки 70 лет назад», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Буратино, Незнайка и Золушка попали в тройку любимых сказочных героев россиян. Далее в рейтинге популярности расположились Баба-Яга, Колобок и Чебурашка, отмечали в издательской группе «Эксмо-АСТ». Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Незнайка «вроде бы на словах готов ко всему, а на самом деле ничего сделать не может». По его мнению, вокруг нас полно «таких деятелей».

