Слуцкий предложил лишать артистов званий за «неприемлемое поведение»

В ходе пленарного заседания он указал, что среди них «много людей очень незаурядных», однако их поведение «идёт вразрез с тем», что необходимо в настоящее время «со стороны российской культуры».

«Мы предлагаем всем подумать... лишить званий народных и заслуженных артистов... когда страна встает плечом к плечу в поддержку спецоперации... всё это самолюбование, все нарциссы, которые участвуют в голых вечеринках и меряются люксовыми одеждами и новогодними елками», — заключил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал лишить участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

