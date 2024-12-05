Слуцкий: Первый канал начнет съемки сериала о Владимире Жириновском в 2025 году
Первый канал намерен начать съемки сериала о Владимире Жириновском в 2025 году, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий изданию Daily Storm.
«У нас идут серьезные споры. По некоторым вопросам решения еще не приняты окончательно», — сказал он.
Как добавил Слуцкий, в партии рассчитывают, что съемки пройдут достаточно быстро. При этом уточнил, что в данный момент команда проекта еще испытывает «муки творчества», пытаясь максимально приблизить образ политика из сериала к реальному Жириновскому.
Ранее режиссер, народный артист РФ Сергей Снежкин сообщал, что главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском может исполнить актер, народный артист России Константин Хабенский. При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что этот артист прекрасно подходит для роли Жириновского в рассвете его политической карьеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru