Слуцкий: Первый канал начнет съемки сериала о Владимире Жириновском в 2025 году

«У нас идут серьезные споры. По некоторым вопросам решения еще не приняты окончательно», — сказал он.

Как добавил Слуцкий, в партии рассчитывают, что съемки пройдут достаточно быстро. При этом уточнил, что в данный момент команда проекта еще испытывает «муки творчества», пытаясь максимально приблизить образ политика из сериала к реальному Жириновскому.

Ранее режиссер, народный артист РФ Сергей Снежкин сообщал, что главную роль в многосерийном фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском может исполнить актер, народный артист России Константин Хабенский. При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что этот артист прекрасно подходит для роли Жириновского в рассвете его политической карьеры.

