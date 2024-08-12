Режиссер Снежкин заявил о работе над байопиком о Жириновском

Как отметил режиссер драмы «Похороните меня за плинтусом», сейчас он работает над двумя проектами. Первый фильм посвятят блокаде Ленинграда. По словам Снежкина, блокадники попросили его создать сценарий о завершении осады города, и кинодеятель «сидит и бесплатно пишет правду».

«Я взялся за неподъемное дело, но это мой долг. А вторая история – это сценарий про Жириновского, который я буду снимать», — поделился Снежкин.

Ранее режиссер Александр Баранов заявил, что будет работать над фильмом об основателе ЛДПР, напоминает RT.

