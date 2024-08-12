Режиссер Снежкин заявил о работе над байопиком о Жириновском

Режиссер Сергей Снежкин снимет фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом кинематографист рассказал в ходе творческой встречи на фестивале «Окно в Европу», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

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Как отметил режиссер драмы «Похороните меня за плинтусом», сейчас он работает над двумя проектами. Первый фильм посвятят блокаде Ленинграда. По словам Снежкина, блокадники попросили его создать сценарий о завершении осады города, и кинодеятель «сидит и бесплатно пишет правду».

«Я взялся за неподъемное дело, но это мой долг. А вторая история – это сценарий про Жириновского, который я буду снимать», — поделился Снежкин.

Ранее режиссер Александр Баранов заявил, что будет работать над фильмом об основателе ЛДПР, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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