«Слово пацана» стал лидером по количеству номинаций на кино- телепремию
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» представлен в 15 категориях XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКит) и стал лидером по количеству номинаций, рассказали а ассоциации.
Отмечается, что ассоциация продюсеровбудет объявлять лучшие проекты минувшего года и лучших индустриальных специалистов в 25 номинациях. Так, сериал Жоры Крыжовникова представлен в 15 номинациях из 25. Например, «Лучший онлайн-сериал (семь и более серий)», «Лучшая сценарная работа» и «Лучшая режиссерская работа».
Помимо «Слова пацана» ассоциация рассмотрит комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет», которые поборются за победу в девяти номинациях. В шести номинациях стоит фэнтези-детектив «Библиотекарь», в трех представлена драма «Актрисы». По две категории у детективной драмы «Бизон: дело манекенщицы» и комедийной научной фантастики «Кибердеревня». Картины «Вызов», «Чебурашка» и «По щучьему велению» претендуют на звание «Лучшего полнометражного художественного фильма».
Ранее стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ 1-4 февраля, за уикенд картина режиссера Михаила Локшина собрала 406 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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