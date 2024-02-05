Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе стал «Создатель»

В 2023 году онлайн-кинотеатры выпустили 175 оригинальных проектов, что превышает показатели 2022 года на 26%, сообщает газета «Ведомости».

Так, большую часть оригинальных проектов составляют игровые сериалы — всего их 112 (64%). В оставшиеся 36% входят полнометражные фильмы, документальный контент и другие проекты. В 2022 году игровые сериалы составляли ту же долю — их было 89 от общего количества. Лидером по количеству оригинальных игровых сериалов стал Premier, где вышло 28 таких проектов, передает «Радиоточка НСН».

