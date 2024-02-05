Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе стал «Создатель»

Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе стал боевик режиссера Гарета Эдвардса «Создатель», сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

В тройку самых популярных картин также попали комедия «Иван Васильевич меняет все» и фантастическая драма «Герой наших снов» режиссера Кристоффера Боргли.

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В 2023 году онлайн-кинотеатры выпустили 175 оригинальных проектов, что превышает показатели 2022 года на 26%, сообщает газета «Ведомости».

Так, большую часть оригинальных проектов составляют игровые сериалы — всего их 112 (64%). В оставшиеся 36% входят полнометражные фильмы, документальный контент и другие проекты. В 2022 году игровые сериалы составляли ту же долю — их было 89 от общего количества. Лидером по количеству оригинальных игровых сериалов стал Premier, где вышло 28 таких проектов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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