«Большой ажиотаж»: «Жизнь по вызову» помогла KION обойти по популярности Okko
В 2023 году KION выпустил 26 оригинальных фильмов и сериалов, при этом наибольший ажиотаж вызвала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, рассказали НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Ранее в международной исследовательской компании GfK сообщили НСН, что онлайн-кинотеатр Wink на фоне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на второе место по популярности после «Кинопоиска», обойдя «Иви», а KION обошел Okko и вышел на четвертое место.
«За 2023 год мы выпустили 26 Originals, из них 15 сериалов и 11 фильмов. Самыми популярными среди пользователей платформы сериалами стали новые сезоны драма "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным, драмеди "Почка" с Любовью Аксеновой и мелодрама "Тест на беременность" со Светланой Ивановой. "Жизнь по вызову" вызвала большой ажиотаж и с сентября по ноябрь 2023 года входила в ТОП-3 самых популярных сериалов у зрителей в России (согласно "Индексу Кинопоиска Про"). Кроме того, по данным исследования Mediascope, сериал "Жизнь по вызову" стал одним из самых часто запрашиваемых в сети осенью 2023 года», - сказал собеседник НСН.
При этом, по его словам, KION удалось вырасти не только за счет популярности сериалов, но и благодаря технологическому развитию. В частности, с помощью нейросетей внедряется система рекомендаций и создаются индивидуальные подборки контента.
По данным GfK, в четвертом квартале 2023 года самым популярным онлайн-кинотеатром в России оставался «Кинопоиск», доля которого среди подписчиков составляет 20,7%. Далее расположились Wink (9,7%), «Иви» (9,5%), KION (7,9%), Okko (6,6%), Premier (3,5%) и Start (2,4%). При этом в третьем квартале доля KION составляла 5,8%.
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