«Большой ажиотаж»: «Жизнь по вызову» помогла KION обойти по популярности Okko

В 2023 году KION выпустил 26 оригинальных фильмов и сериалов, при этом наибольший ажиотаж вызвала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, рассказали НСН в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Ранее в международной исследовательской компании GfK сообщили НСН, что онлайн-кинотеатр Wink на фоне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на второе место по популярности после «Кинопоиска», обойдя «Иви», а KION обошел Okko и вышел на четвертое место.