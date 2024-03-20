Следующий кинофестиваль «Сандэнс» пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года
Стала известна дата следующего смотра независимого кино «Сандэнс», сообщает газета «Культура».
Об этом рассказал директор кинофестиваля Юджин Эрнандес. По его словам, в следующий раз независимые кинематографисты соберутся в Парк Сити в штате Юта 23 января 2025 года. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Прием заявок на фестиваль откроется уже весной этого года.
«Несмотря на то, что до следующего фестиваля "Сандэнс" осталось 10 месяцев, мы уже закладываем его основу», - добавил Эрнандес.
Ранее «Одержимость» Дэмиена Шазелла назвали самым значимым фильмом «Сандэнса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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