Следком не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС
Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела против певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом) по статье о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее из столичного главка МВД в Следком передали материалы о размещении Пугачевой в Сети «заведомо ложной информации» об армии. Правоохранители провели проверку по статьям о распространении фейков о ВС и действиях, направленных на дискредитацию использования армии, пишет «Свободная пресса».
«Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно», — указал собеседник ТАСС.
Какую именно информацию проверяли правоохранители, не уточняется.
Также Следком провел проверку в отношении Галкина после публикации юмористом видео со сведениями об обстреле жилого дома в Одессе и изучил негативные высказывания о российском правительстве и армии. Правоохранительные органы так же не нашли оснований для возбуждения дела и вернули материалы в ГУ МВД, пишет Ura.ru.
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