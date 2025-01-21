Гитару Джеффа Бека выставили на торги за 500 тысяч фунтов стерлингов
21 января 202521:44
Аукционный дом Christie’s выставил на торги 12 инструментов британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека.
Аукцион возглавит гитара Gibson Les Paul в оттенке Oxblood. Ее оценили в 300–500 тысяч фунтов стерлингов. Эстимейт других гитар варьируется от пары до десятков тысяч фунтов стерлингов.
Торги пройдут 22 января в Лондоне.
Ранее черновики песни американского исполнителя Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали в США на аукционе за 508 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru