Гитару Джеффа Бека выставили на торги за 500 тысяч фунтов стерлингов

Аукцион возглавит гитара Gibson Les Paul в оттенке Oxblood. Ее оценили в 300–500 тысяч фунтов стерлингов. Эстимейт других гитар варьируется от пары до десятков тысяч фунтов стерлингов.

Торги пройдут 22 января в Лондоне.

Ранее черновики песни американского исполнителя Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали в США на аукционе за 508 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

