Скрипку Страдивари продадут с аукциона в Нью-Йорке

Её великий итальянский мастер создал в 1714 году, который относится к «золотому периоду». Скрипку предварительно оценили в $12-18 миллионов.

Ранее стало известно, что скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины в Молдавию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

