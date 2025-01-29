Скрипку Страдивари продадут с аукциона в Нью-Йорке
29 января 202516:45
Скрипку Антонио Страдивари, получившую имя «Йоахим-Ма», продадут с аукциона в Нью-Йорке 7 февраля, сообщили в аукционном доме Sotheby’s.
Её великий итальянский мастер создал в 1714 году, который относится к «золотому периоду». Скрипку предварительно оценили в $12-18 миллионов.
Ранее стало известно, что скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины в Молдавию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru