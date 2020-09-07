Москвич нашел на антресолях скрипку Страдивари
Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века. Невероятная находка ждала его в Тульской области.
Как рассказал счастливый обладатель уникального инструмента, раньше скрипка принадлежала его дяде. Он обращался в Большой театр с просьбой установить её подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок, отмечает РЕН ТВ.
Курносов добавил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, а также не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.
Ранее сообщалось, что испанские правоохранители разыскивают владельца «скрипки Страдивари», которая была изъята в ходе спецоперации еще 11 лет назад, когда инструмент хотели переправить в Андалусию выходцы из Румынии.
По мнению некоторых специалистов, стоимость скрипки оценивается в 3 млн евро. Однако двое из экспертов уверены, что инструмент является подделкой XVIII или XIX века.
Примечательно, что пока на сайте, где публикуется список изъятых властями произведений искусства, скрипка фигурирует как подлинник, пишет Газета.ру
Добавим, что на сегодняшний момент в мире сохранилось порядка 650 инструментов работы Страдивари, в том числе 450 скрипок. Наибольшей ценностью обладают инструменты, сделанные мастером в период с 1704 по 1725 годы.
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