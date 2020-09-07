Москвич нашел на антресолях скрипку Страдивари

Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века. Невероятная находка ждала его в Тульской области.

Как рассказал счастливый обладатель уникального инструмента, раньше скрипка принадлежала его дяде. Он обращался в Большой театр с просьбой установить её подлинность. Специалисты тогда подтвердили, что инструмент действительно произведен в мастерской Страдивари учениками мастера примерно в 1690 году. Всего в мире насчитывается около 20-30 подобных скрипок, отмечает РЕН ТВ.

Курносов добавил, что музыкальный инструмент находится не в идеальном состоянии: у него нет струн, а также не хватает одного колка. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.