Скрипач Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года
13 октября 202414:13
Заслуженный артист России Алексей Дулькевич умер на 72-м году жизни, сообщил продюсерский центр «Ночное такси» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
«Ушел из жизни Алексей Дулькевич - петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России», - говорится в заявлении.
Причина смерти неизвестна. О дате и месте похорон объявят позже.
На студии «Ночное такси» Дулькевич работал в составе группы «Братья Жемчужные». Артист занимался музыкой в жанре цыганский романс, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru