Скрипач Алексей Дулькевич умер в возрасте 71 года

Заслуженный артист России Алексей Дулькевич умер на 72-м году жизни, сообщил продюсерский центр «Ночное такси» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Крючков

«Ушел из жизни Алексей Дулькевич - петербургский музыкант, скрипач-виртуоз, вокалист, заслуженный артист России», - говорится в заявлении.

Причина смерти неизвестна. О дате и месте похорон объявят позже.

На студии «Ночное такси» Дулькевич работал в составе группы «Братья Жемчужные». Артист занимался музыкой в жанре цыганский романс, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Народный АртистМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры