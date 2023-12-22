Мартин Скорсезе получит почетного «Золотого медведя»
Обладателем почетного приза Берлинале-2024 «Золотого медведя» станет американский кинорежиссер Мартин Скорсезе. Об этом было объявлено дирекцией кинофестиваля, передает ТАСС.
Устроители киносмотра отметили, что фильмы режиссера сопровождали историю, а его персонажи «жили и росли внутри нас».
«Взгляд Скорсезе на историю и человечество в целом помог зрителям понять и задаться вопросом о смысле существования людей на Земле», - говорится в заявлении.
В 2024 году Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Ранее стало известно, что «Таксист» Мартина Скорсезе вернется на российские экраны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru