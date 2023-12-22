Мартин Скорсезе получит почетного «Золотого медведя»

Устроители киносмотра отметили, что фильмы режиссера сопровождали историю, а его персонажи «жили и росли внутри нас».

«Взгляд Скорсезе на историю и человечество в целом помог зрителям понять и задаться вопросом о смысле существования людей на Земле», - говорится в заявлении.

В 2024 году Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Ранее стало известно, что «Таксист» Мартина Скорсезе вернется на российские экраны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

