Скончался журналист Александр Поклад
Во Владимире на 60-м году жизни умер военный журналист Александр Поклад, совершивший более 50 командировок в «горячие точки», передает ТАСС.
Поклад родился в Москве 5 ноября 1959 года в семье дипломата Бориса Поклада. Окончил факультет международной журналистики МГИМО. Работал референтом в посольстве СССР в Уганде. В конце 1980-х вернулся в Москву. Был редактором, корреспондентом программы «Время» и ТСН, специальным корреспондентом программ «Итоги», ведущим «Радио России», сотрудником пресс-службы президента РФ.
Во Владимир Александр Поклад переехал в 2010 году.
О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Российские хоккеисты ведут в матче со сборной Швеции
- Зеленский вынесет вопрос о формате переговоров с Россией на референдум
- Из трёх застрявших в тоннеле метропоездов эвакуируют пассажиров
- Скончался журналист Александр Поклад
- Зеленский назвал дату внеочередных выборов в украинский парламент