Культура

Скончался журналист Александр Поклад

21 мая20:17

Во Владимире на 60-м году жизни умер военный журналист Александр Поклад, совершивший более 50 командировок в «горячие точки», передает ТАСС.

Поклад родился в Москве 5 ноября 1959 года в семье дипломата Бориса Поклада. Окончил факультет международной журналистики МГИМО. Работал референтом в посольстве СССР в Уганде. В конце 1980-х вернулся в Москву. Был редактором, корреспондентом программы «Время» и ТСН, специальным корреспондентом программ «Итоги», ведущим «Радио России», сотрудником пресс-службы президента РФ.

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Во Владимир Александр Поклад переехал в 2010 году.

О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.

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ФОТО: pixabay.com
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