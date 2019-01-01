Скончался журналист Александр Поклад

Во Владимире на 60-м году жизни умер военный журналист Александр Поклад, совершивший более 50 командировок в «горячие точки», передает ТАСС.

Поклад родился в Москве 5 ноября 1959 года в семье дипломата Бориса Поклада. Окончил факультет международной журналистики МГИМО. Работал референтом в посольстве СССР в Уганде. В конце 1980-х вернулся в Москву. Был редактором, корреспондентом программы «Время» и ТСН, специальным корреспондентом программ «Итоги», ведущим «Радио России», сотрудником пресс-службы президента РФ.