Скончался заслуженный артист России Олег Арлахов
В возрасте 75 лет умер советский и российский актер Олег Арлахов, сообщила пресс-служба Нижегородского театра юного зрителя.
Арлахов прослужил в Нижегородском ТЮЗе до 2013 года. В театре отметили, что образы актера полюбились нескольким поколениям зрителей.
Причина смерти артиста не называется.
Арлахов создал на сцене десятки образов. Он играл короля в «Золушке», Савельича в «Капитанской дочке», Ивана в «Коньке-Горбунке» и других персонажей.
На этой неделе стало известно о смерти актера из сериала «Вертинский» Кирилла Турутина в возрасте 27 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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