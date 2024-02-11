Скончался заслуженный артист России Олег Арлахов

Арлахов прослужил в Нижегородском ТЮЗе до 2013 года. В театре отметили, что образы актера полюбились нескольким поколениям зрителей.

Причина смерти артиста не называется.

Арлахов создал на сцене десятки образов. Он играл короля в «Золушке», Савельича в «Капитанской дочке», Ивана в «Коньке-Горбунке» и других персонажей.

На этой неделе стало известно о смерти актера из сериала «Вертинский» Кирилла Турутина в возрасте 27 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

