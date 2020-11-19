Скончался театральный художник Сергей Бархин

Сергей Бархин работал над более чем 200 постановками во многих театрах страны и мира. Художник сотрудничал в том числе с Большим театром, театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, московским ТЮЗом.

За свою работу он был удостоен ряда государственных премий, он был академиком Российской академии художеств.

