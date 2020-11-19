Скончался театральный художник Сергей Бархин

Умер сценограф, народный художник РФ Сергей Бархин. Ему было 82 года. О смерти журналистам сообщили в Московском театре имени Маяковского.

О причинах смерти ничего не сообщается, передает RT.

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Сергей Бархин работал над более чем 200 постановками во многих театрах страны и мира. Художник сотрудничал в том числе с Большим театром, театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, московским ТЮЗом.

За свою работу он был удостоен ряда государственных премий, он был академиком Российской академии художеств.

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ФОТО: barkhin.ru
ТЕГИ:СмертьХудожники
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