Скончался театральный художник Сергей Бархин
Умер сценограф, народный художник РФ Сергей Бархин. Ему было 82 года. О смерти журналистам сообщили в Московском театре имени Маяковского.
О причинах смерти ничего не сообщается, передает RT.
Сергей Бархин работал над более чем 200 постановками во многих театрах страны и мира. Художник сотрудничал в том числе с Большим театром, театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, московским ТЮЗом.
За свою работу он был удостоен ряда государственных премий, он был академиком Российской академии художеств.
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