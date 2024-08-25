Скончался страдавший от алкоголизма британский певец Рассел Стоун
Британский певец и продюсер Рассел Стоун умер на 78-м году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщил его сын Джеймс.
Певец умер 21 августа. Причина ухода из жизни не названа.
На протяжении многих лет Стоун страдал от алкоголизма. Он предпринял несколько попыток вернуться на сцену и выпустил сольные альбомы.
Стоун родился в 1946 году. В 1971 году он присоединился к группе Brotherhood of Man. Спустя пять лет коллектив выиграл «Евровидение».
За свою карьеру Стоун работал со Стиви Уандером, Тони Беннетом и другими известными артистами.
Ранее на 76-м году жизни умер гитарист коллективов «Цветы», «Скифы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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