Скончался советский и российский певец Константин Лисовский

Уточняется, что певец умер 4 октября.



Лисовский в 2013-2015 годах преподавал сольное академическое пение на кафедре оперного пения Российской государственной специализированной академии искусств. Певец был удостоен звания заслуженного и народного артиста РСФСР, а также множества других музыкальных премий.

