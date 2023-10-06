Скончался советский и российский певец Константин Лисовский

Советский и российский певец, народный артист РСФСР Константин Лисовский скончался на 91-м году жизни, сообщила дочь исполнителя Янина Лисовская.

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Уточняется, что певец умер 4 октября.

Лисовский в 2013-2015 годах преподавал сольное академическое пение на кафедре оперного пения Российской государственной специализированной академии искусств. Певец был удостоен звания заслуженного и народного артиста РСФСР, а также множества других музыкальных премий.

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ФОТО: РИА Новости
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