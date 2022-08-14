Скончался певец и тесть Квентина Тарантино Цвика Пик

Музыкант скончался в своем доме в городе Рамат ха-Шарон. Отмечается, что три года назад у него произошел инсульт во время перелета из Израиля в Лондон.

«Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы», — отметил премьер Израиля Яир Лапид, выразивший соболезнования родным и поклонникам музыканта.

Цвика Пик родился 3 октября 1949 года в Польше. Став рок-музыкантом, певцом и композитором, создал ряд шлягеров. Также он является тестем голливудского режиссера и актера Квентина Тарантино, за которого вышла замуж дочь музыканта.

