Группа «Кино» отказалась от перезаписи альбомов «Ночь» и «Звезда по имени Солнце»
Музыканты рок-группы «Кино» решили не перезаписывать альбомы «Ночь» и «Звезда по имени Солнце». Об этом члены коллектива сообщили в одном из недавних подкастов.
«С этим есть одна большая проблема, на мой взгляд. В минорной ноте на барабанах играет Георгий Гурьянов, и это мы уже не сможем повторить. И мне, поэтому, в частности, не хочется его трогать», - объяснил Александр Цой.
Гитарист Юрий Каспарян отметил, что группа изначально не планировала перезаписывать старые альбомы. Он признался, что был против работы над новой версией пластинки «Это не любовь», но при этом высоко оценил результат.
Перевыпуск альбома «Это не любовь» состоялся 15 марта 2024 года. Изменения затронули только музыкальную часть. Дорожка с голосом Виктора Цоя осталась прежней, напоминает «Радиоточка НСН».
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