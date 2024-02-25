Скончался народный артист РСФСР Владимир Гуляев
В Пермском крае умер российский актер и режиссер Владимир Гуляев. Сообщение опубликовано на сайте Коми-Пермяцкого национального драмтеатра.
Артист умер 24 февраля на 93-м году жизни. Причина смерти не названа. Прощание с Гуляевым пройдет 27 февраля.
Гуляев является народным артистом РСФСР и лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». В течение 30 лет он руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.
В пятницу в возрасте 56 лет скончался российский шоумен и актер Константин Капитан. Массовому зрителю он известен по сериалам «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другим, передает «Радиоточка НСН».
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