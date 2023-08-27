Скончался народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов

В возрасте 89 лет скончался народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов, сообщает ТАСС.

Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Как заявил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, там его спектакли шли много лет. Директор выразил соболезнования родным и близким артиста, которого он назвал большим режиссером.

В июне Панфилов был выписан из института имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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