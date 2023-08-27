Скончался народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов
27 августа 202301:07
В возрасте 89 лет скончался народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов, сообщает ТАСС.
Как заявил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, там его спектакли шли много лет. Директор выразил соболезнования родным и близким артиста, которого он назвал большим режиссером.
В июне Панфилов был выписан из института имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru