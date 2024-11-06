Скончался киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул
На 84-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России, киновед и директор знаменитого фильма «Экипаж» Борис Криштул. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.
Криштул был известен своей работой в кинопроизводстве и педагогической деятельности. Он являлся директором киностудии «Юность» и принимал участие в создании множества культовых картин, таких как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других.
В 1990-х годах Борис Криштул также начал преподавать в киношколах, передавая свой опыт новым поколениям кинематографистов.
Он также преподавал в ВГИКе, где был доцентом, и написал несколько книг о истории кино, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликовано список артистов, которые могут уехать из России в 2025 году
- 40-летняя певица Акула стала мамой в первый раз
- СМИ: В Башкирии в результате диверсии с рельсов сошли 22 угольных вагона
- Скончался киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул
- Водитель автобуса в Уфе уволен после инцидента с картой школьника
- На Украине заявили об ожидании от Евросоюза 1,9 млрд евро
- В Краснодарском крае задержан мужчина, повредивший 54 могилы
- Киев пытается объединить мирный план Китая и Бразилии с «планом победы»
- В Испании изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
- Фанаты «Зенита» представили новую песню «Ленинграда»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru