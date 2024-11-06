Скончался киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул

На 84-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России, киновед и директор знаменитого фильма «Экипаж» Борис Криштул. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.

Криштул был известен своей работой в кинопроизводстве и педагогической деятельности. Он являлся директором киностудии «Юность» и принимал участие в создании множества культовых картин, таких как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других.

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В 1990-х годах Борис Криштул также начал преподавать в киношколах, передавая свой опыт новым поколениям кинематографистов.

Он также преподавал в ВГИКе, где был доцентом, и написал несколько книг о истории кино, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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