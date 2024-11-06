Скончался киновед и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул

На 84-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России, киновед и директор знаменитого фильма «Экипаж» Борис Криштул. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.

Криштул был известен своей работой в кинопроизводстве и педагогической деятельности. Он являлся директором киностудии «Юность» и принимал участие в создании множества культовых картин, таких как «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других.