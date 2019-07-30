Скончался художник Валерий Кокурин

Скончался один из основоположников владимирской школы живописи Валерий Кокурин. Художник ушёл из жизни во Владимире в возрасте 88 лет, говорится в сообщении регионального отделения Союза художников России.

Отмечается, что похороны состоятся 31 июля в соборе Княгининского монастыря во Владимире.

Художник много писал природу региона, сформировав таким образом принципы, лёгшие в основу владимирской живописной школы, отмечает РИА ФАН. Его полотна хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, а также в других галереях мира.

