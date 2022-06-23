Эрмитаж ввёл запрет на выставки в Европе и США
Картины Тициана «Портрет молодой женщины» и Кариани «Искушение» стали последними произведениями из собрания Эрмитажа, которые были планово возвращены с заграничной выставки, сообщает пресс-служба музея.
В сообщении говорится, что теперь Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США.
«В 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», - напомнили в пресс-службе.
Ранее пограничные службы Финляндии задержали картины из коллекции Государственного Эрмитажа, участвовавшие в выставке в Италии.
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