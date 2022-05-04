Скончался гендиректор издательства «Молодая гвардия» Валентин Юркин

Издатель стал главой «Молодой гвардии» в 1985 году, в 1992 году занял пост генерального директора одноименного АО. Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИ) подчеркнула роль Юркина в литературной жизни страны, назвав возглавляемую им редакцию одним из самых ярких российских издательств.

«Благодаря его усилиям и талантам "Молодая гвардия" не просто выжила в 90-е годы, но и получила новое дыхание, став одним из самых ярких российских издательств», - заявили в Telegram-канале АСПИ. В ассоциации выразили соболезнования родным и близким главы издательства.

