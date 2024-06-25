Скончался экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Умер бывший солист оперной труппы Большого театра России Юрий Маркелов, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу театра.

В театре рассказали, что Маркелов исполнил на сцене более шестидесяти партий и выразили соболезнования родным и близким покойного.

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Маркелов был солистом оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах. Прощание с ним состоится 26 июня в Москве в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана.

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ФОТО: РИА Новости
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