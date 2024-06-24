Актер из сериала «Бандитский Петербург» Огий умер в возрасте 67 лет

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Олег Огий, сообщил его приемный сын Александр Малич в своих соцсетях.

Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Актер скончался на 68 году жизни. По словам Малича, отпевание артиста состоялось 24 июня. Причина смерти не называется.

Огий известен широкому зрителю по своим ролям в сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

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ФОТО: ТАСС
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