Актер из сериала «Бандитский Петербург» Огий умер в возрасте 67 лет
24 июня 202417:25
Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Олег Огий, сообщил его приемный сын Александр Малич в своих соцсетях.
Актер скончался на 68 году жизни. По словам Малича, отпевание артиста состоялось 24 июня. Причина смерти не называется.
Огий известен широкому зрителю по своим ролям в сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru