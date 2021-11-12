Скончался барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж

Английский музыкант был одним из основателей коллектива. Группа The Moody Blues была создана в 1964 году. В ее состав вошли Эдж, Клинт Уорвик, Майк Пиндер и Рэй Томас. Сегодня коллектив является одним из самых старых действующих в мире.

За время своего существования музыканты продали 70 млн альбомов по всему миру, выпустив 18 платиновых и золотых пластинок.

