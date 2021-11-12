Скончался барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж
12 ноября 202103:04
В возрасте 80 лет скончался барабанщик рок-группы The Moody Blues Грэм Эдж, сообщают «Известия».
Английский музыкант был одним из основателей коллектива. Группа The Moody Blues была создана в 1964 году. В ее состав вошли Эдж, Клинт Уорвик, Майк Пиндер и Рэй Томас. Сегодня коллектив является одним из самых старых действующих в мире.
За время своего существования музыканты продали 70 млн альбомов по всему миру, выпустив 18 платиновых и золотых пластинок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru