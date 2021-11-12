Скончался барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж

В возрасте 80 лет скончался барабанщик рок-группы The Moody Blues Грэм Эдж, сообщают «Известия».

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Английский музыкант был одним из основателей коллектива. Группа The Moody Blues была создана в 1964 году. В ее состав вошли Эдж, Клинт Уорвик, Майк Пиндер и Рэй Томас. Сегодня коллектив является одним из самых старых действующих в мире.

За время своего существования музыканты продали 70 млн альбомов по всему миру, выпустив 18 платиновых и золотых пластинок.

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ФОТО: THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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