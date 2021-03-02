Скончался исполнитель регги Банни Уэйлер

Знаменитый музыкант Банни Уэйлер, выступавший в жанре регги, скончался на Ямайке в возрасте 73 лет. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Менеджер музыканта Максин Стоу рассказала изданию о том, что Уэйлер скончался во вторник 2 марта в одной из больниц Кингстона. О причинах гибели музыканта не сообщается.

Уэйлер выступал вместе с Бобом Марли, он также участвовал в создании группы The Wailers в 1963 году. Отмечается, что в начале творческого пути в коллективе работали Марли, Уэйлер и Питер Тош.

Уэйлер также построил сольную карьеру после ухода из группы через 10 лет после ее основания. Музыкант три раза получал премию "Грэмми" за лучший альбом в стиле регги.

