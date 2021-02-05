Скончался актер Кристофер Пламмер
Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает портал Deadline.
Кристофер Пламмер выигрывал премии "Оскар", Tony, "Золотой глобус", BAFTA. В его фильмографии числится более чем 100 работ. Пламмер также был театральным актером, работал на Бродвее.
Российскому зрителю Пламмер известен по ролям картинах "Звуки музыки" (The Sounds of Music, 1965), "Поющие в терновнике" (The Thorn Birds, 1983), "Ватерлоо" (Waterloo, 1970) и "Начинающие" (Beginners, 2010).
По данным портала, актер умер в своем доме в штате Коннектикут, рядом с ним находилась его жена Элейн Тейлор, с которой они прожили вместе 53 года.
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