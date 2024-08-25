Народный артист России Леонид Ремнев умер за кулисами во время спектакля

Народный артист России Леонид Ремнев умер в возрасте 77 лет, сообщило Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России.

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Актеру стало плохо за кулисами во время спектакля «Васса» в нижегородском ТЮЗе 24 августа. Прибывшим медикам не удалось спасти артиста.

Ремнев окончил Горьковское театральное училище. В местном ТЮЗе работал более 50 лет.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 88 лет народного артиста РФ, пианиста Михаила Мунтяна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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