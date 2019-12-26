Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек
26 декабря 201920:14
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Современник», в котором Волчек занимала должность художественного руководителя.
Причину смерти агентство не уточняет. Ранее сообщалось о продолжительной болезни Волчек, в частности, утром в СМИ появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья. Отмечается, что даты прощания с артисткой станут известны позже.
Волчек родилась в Москве в 1933 году. Должность худрука "Современника" артистка занимала с 1989 года.
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