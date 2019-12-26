Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Современник», в котором Волчек занимала должность художественного руководителя.



Причину смерти агентство не уточняет. Ранее сообщалось о продолжительной болезни Волчек, в частности, утром в СМИ появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья. Отмечается, что даты прощания с артисткой станут известны позже.

Волчек родилась в Москве в 1933 году. Должность худрука "Современника" артистка занимала с 1989 года.

